موعد مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يواصل فريق الأهلي المصري تحضيراته في مقر النادي بالجزيرة وذلك إستعداداً منه لملاقاة ضيفه فريق القطن الكاميروني يوم السبت المقبل الموافق الثامن من شهر يوليو الحالي على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, علماً بأنها سوف تكون منقولة على قنوات بي إن سبورتس المشفرة الناقل الحصري والوحيد للبطولة الأفريقية.

وسيدخل المارد الأحمر المواجهة وعينه على الفوز فقط ولا أي سواه وبأي نتيجة, وذلك حتى يضمن تأهله بشكل مباشر إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية دون الحاجة إلي النظر إلي نتيجة مباراة كلاً من فريقي الوداد البيضاوي المغربي وضيفه فريق زاناكو الزامبي والتي ستُلعب في التوقيت ذاته.

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ويحتل المارد الأحمر حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 8 نقاط, وذلك خلف من فريق زاناكو المتصدر الحالي للمجموعة والذي يمتلك في رصيده 11 نقطة, وفريق الوداد البيضاوي وصيف المجموعة والذي يمتلك في رصيده 9 نقاط.

وعلى الصعيد التاريخي تبدو المباراة سهلة للغاية للمارد الأحمر, حيث واجه فريق الأهلي الأندية الكاميرونية بشكل عام في 11 مباراة في المسابقات الأفريقية, وحقق الفوز في 7 مناسبات وسقط في فخ التعادل في 3 مناسبات مقابل تعرضه إلي خسارة وحيدة فقط, أما مواجهاته أمام فريق القطن بالتحديد فكانت 7 مواجهات وقد شهدت 4 إنتصارات للمارد الأحمر مقابل 3 تعادلات وهو ما يعني أن فريق القطن سواء كان في أفضل حالاته أو في أسوء حالاته لم يتمكن على الإطلاق من الفوز على فريق الأهلي.

ولعل ما يجعل المارد الأحمر مُرشحاً للفوز وبقوة أيضاً أن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره, وخاصة بعدما سمحت وزارة الداخلية بزيادة عدد الجماهير في المدرجات إلي 20 ألف مشجع بعد طلب إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر ذلك الأمر في وقت سابق نظراً لأهمية المباراة كثيراً ومدى تأثيرها على مشوار المارد الأحمر الأفريقي.