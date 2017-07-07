تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة القطن في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب حسام البدري بالإعلان يوم أمس الخميس عن قائمة المارد الأحمر التي تستعد لخوض المباراة الهامة أمام فريق القطن الكاميروني يوم السبت المقبل الموافق الثامن من شهر يوليو الحالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجائت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:-

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حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – أحمد حجازي – سعد سمير – رامي ربيعة – محمد نجيب – علي معلول – صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – صالح جمعة – عبد الله السعيد – كريم نيدفيد – ميدو جابر – وليد سليمان – مؤمن زكريا

خط الهجوم: جونيور أجاي – عماد متعب – عمرو جمال

هذا وشهدت قائمة المارد الأحمر غياب كلاً من الثنائي حسين السيد وأحمد حمودي بداعي الإصابة, وإستبعاد القائد حسام غالي لأسباب تأديبية من الجهاز الفني عقب أحداث مباراة المارد الأحمر الآخيرة أمام نظيره فريق المصري ضمن الأسبوع ال 33 من الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد أجرى مراناً له يوم أمس الخميس بمقر النادي في الجزيرة, على أن يُجري مرانه الختامي في مساء اليوم الجمعة وسط آمال كبيرة من جانب عشاقه في تخطي فريق القطن وحجز مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية.