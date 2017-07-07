موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

Advertisements

يبدأ فريق الزمالك المصري اليوم الجمعة تحضيراته إستعداداً لملاقاة نظيره وضيفه فريق أهلي طرابلس الليبي على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر يوليو الحالي, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, علماً بأنها سوف تكون منقولة على قنوات بي إن سبورتس المشفرة الناقل الحصري الوحيد للبطولة الأفريقية, كما سيتم نقلها مجاناً على القناة الثانية وقناة النيل للرياضة على التردادت الأرضية داخل جمهورية مصر العربية.

وسيدخل فريق الزمالك المواجهة وعينه على تحقيق الفوز ولا شئ غيره مع إنتظار نتيجة مباراة كلاً من فريقي إتحاد العاصمة الجزائري وضيفه كابس يونايتد من زيمبابوي, ففي حالة فوز فريق كابس يونايتد على حساب فريق إتحاد العاصمة سوف يخرج فريق الزمالك مباشرة من البطولة حتى وإن تغلب على فريق أهلي طرابلس بسبب فارق المواجهات المباشرة وقتها مع فريق إتحاد العاصمة.

Advertisements

وهو ما يؤكد أن حظوظ فريق الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي من عمر المسابقة معقدة للغاية, إلا في حالة فوزه على فريق أهلي طرابلس وفوز فريق إتحاد العاصمة في ذات التوقيت على فريق كابس يونايتد وعندها سيتأهل فريق إتحاد العاصمة في صدارة المجموعة وخلفه الوصيف فريق الزمالك.

ويحتل فريق الزمالك حالياً المركز الآخير في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 5 نقاط فقط, فيما يحتل فريق أهلي طرابلس وصافة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 8 نقاط, بينما يتواجد فريق كابس يونايتد في المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 6 نقاط, أما فريق إتحاد العاصمة فيحتل الصدارة ويمتلك في رصيده 8 نقاط.