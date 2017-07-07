تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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سيدخل فريق الزمالك المصري مواجهته المقبلة أمام ضيفه فريق أهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل بمعنويات مرتفعة ولو قليلاً بعدما فاز على فريق الإتحاد السكندري مساء يوم أمس الخميس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع ال 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز, ولكن مواجهته أمام فريق أهلي طرابلس ستكون مختلفة شيئاً ما حيث يحتاج فيها إلي تحقيق الفوز ولا شئ غيره في إنتظار خسارة فريق كابس يونايتد من زيمبابوي في التوقيت ذاته أمام فريق إتحاد العاصمة الجزائري حتى يضمن أبناء القلعة البيضاء مقعدهم في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا كوصيف للمجموعة.

هذا وتأتي المباراة بين فريقي الزمالك وضيفه أهلي طرابلس ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية, علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ومن جهته كان البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب فريق الزمالك قد أعلن قبل مباراة فريقه أمام الإتحاد عن قائمة تتكون من 26 لاعباً من أجل خوض كلاً من اللقائين وجائت القائمة على النحو التالي:-