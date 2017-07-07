موعد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

Advertisements

قام الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم أمس الخميس بتحديد موعد مباريات الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2017 – 2018 م والذي سينطلق مع مطلع شهر أغسطس المقبل.

وسوف ينطلق الموسم تحديداً في اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الموافق يوم الجمعة, حينما يستقبل فريق أرسنال على أرضية ملعب الإمارات نظيره فريق ليستر سيتي في مباراة مرتقبة وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي اليوم الثاني عشر من الشهر ذاته الموافق يوم السبت تُقام سبعة مباريات, ففي أولى المباريات يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق واتفورد على ملعب فيكاردج رود وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة, ومن ثم تُقام بعدها 5 مباريات في التوقيت ذاته وهو الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

حيث يستقبل حامل اللقب في الموسم الماضي فريق تشيلسي نظيره فريق بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج, ويستقبل فريق كريستال بالاس نظيره الصاعد حديثاً إلي البريمرليغ فريق هادرسفيلد تاون, ويصطدم فريق إيفرتون بنظيره فريق ستوك سيتي في مباراة مرتقبة على ملعب غوديسون بارك, ويحل فريق سوانزي سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري, فيما يستقبل فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق بورنموث, أما في أخر مباريات اليوم فيحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على الصاعد حديثاً إلي البريمرليغ فريق برايتون وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي اليوم الثالث عشر من الشهر ذاته تُختتم الجولة بإقامة لقائين, ففي الأول يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة, وفي اللقاء الثاني يصطدم فريق مانشستر يونايتد بضيفه فريق وست هام يونايتد على ملعب أولد ترافورد وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.