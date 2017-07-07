إدارة باريس سان جيرمان تطلب من لاعبها الرحيل في الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة القطري ناصر الخليفي قد طلبت من لاعبها الفرنسي حاتم بن عرفة الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بالرغم من تبقى موسم واحد على نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان.

ولكن المستوى الذي ظهر عليه الفرنسي حاتم بن عرفة في الموسم الماضي رفقة الفريق الباريسي كان عاملاً رئيسياً في إتخاذ إدارة النادي الباريسي لذلك القرار, حيث لم يُشارك الفرنسي حاتم بن عرفة سوى في 5 مباريات فقط في الموسم الماضي كلاعب أساسي في الفريق على مستوى جميع المسابقات, وذلك بسبب عدم ثقة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق الباريسي به نظراً للوزن الزائد الذي ظهر به اللاعب منذ بداية الموسم الماضي وحتى نهايته.

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مما جعل رحيله عن العاصمة الفرنسية باريس يقترب كثيراً في حالة أراد إستعادة مستواه في مكان أخر مثلما يفعل في كل صيف تقريباً, وهو ما يؤكد على شئ واحد فقط وهو أن اللاعب لا يتمتع بأي نوع من أنواع الإحترافية على الإطلاق ولا يستحق المكانة التي يتواجد فيها بالرغم من إمتلاكه الموهبة التي تؤهله لكي يُصبح نجماً في عالم الساحرة المستديرة.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تعاقد مع الفرنسي حاتم بن عرفة في صيف العام الماضي 2015 م قادماً من صفوف فريق نيس الفرنسي, وذلك بعدما قدم مستوى أكثر من رائع رفقة فريق الجنوب في الموسم قبل الماضي, ولكنه الآن عاد من جديد إلي المستوى الهابط والذي قد يجعل لا أحد يرغب في خدماته.