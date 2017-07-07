أتليتكو مدريد يعود إلي التدريبات تحضيراً لموسم 2017 – 2018 م

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عاد فريق أتليتكو مدريد الإسباني من جديد إلي أجواء الحصص التدريبية في مقر النادي, وذلك في إطار بداية تحضيراته لإنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م والذي يأمل فيه أنصاره أن يتمكن فريقهم من إستعادة هيبته من جديد سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

وأجرى الفريق مرانه يوم أمس الخميس تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي إقترب كثيراً من تجديد عقده مع نادي الروخي بلانكوس لفترة أخرى طويلة, كما شهد المران أيضاً حضور أبرز عناصر الأتليتي والذين بدت عليهم الحماسة الكبيرة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

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وبالرغم من العقوبة التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحق نادي أتليتكو مدريد والتي حُرم على إثرها من إجراء التعاقدت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, إلا أن صيف نادي الروخي بلانكوس كان حافلاً للغاية حيث قامت إدارة النادي حتى هذه اللحظة بتمديد عقود معظم عناصر الفريق, ومن أبرزهم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ومتوسط الميدان الإسباني ساؤول نيغويز والمهاجم الإسباني فيرناندو توريس ومتوسط الميدان الإسباني الآخر كوكي.

كما أن إدارة النادي باتت قريبة للغاية من التوصل إلي إتفاق مع مدرب الفريق دييغو سيميوني من أجل تمديد عقده هو أيضاً, ولكن الأتليتي لم يكتفِ بذلك فحسب بل بات قريباً أيضاً من التعاقد مع الجناح الإسباني فيتولو لاعب فريق إشبيلية الإسباني والمهاجم الإسباني دييغو كوستا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي, على أن تتم إعارة الثنائي لأحد الأندية طوال فترة الدور الأول ومن ثم يعودان إلي صفوف الفريق المدريدي في شهر يناير المقبل أي مع إنطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم.