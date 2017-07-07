موعد مباراة الوداد البيضاوي وزاناكو في دوري أبطال أفريقيا 2017

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يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لإستقبال نظيره فريق زاناكو الزامبي يوم غداً السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة مرتقبة, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة حاسمة في مشوار كلاً من الفريقين في المسابقة الأفريقية, فالفوز يضمن لأحدهما التأهل بشكل مباشر كمتصدر للمجموعة أما التعادل فيضمن صدارة المجموعة لفريق زاناكو وإما الإقصاء لفريق الوداد البيضاوي في حالة فوز فريق الأهلي المصري على حساب ضيفه فريق القطن الكاميروني في التوقيت ذاته أو التأهل في حالة سقط المارد الأحمر في فخ التعادل أو الهزيمة على أرضه.

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وهو الأمر الذي يصعُب حدوثه بنسبة كبيرة للغاية فعلى فريق الوداد البيضاوي ضمان تأهله بنفسه دون الإعتماد على نتائج الأخرين وخاصة وأن فريق الوداد سوف يخوض اللقاء أمام ملعب ممتلئ عن أخره بالجماهير المغربية والتي قد تلعب دوراً حاسماً في هذه المواجهة وهي المعروف عنها دائماً الحماسة الشديدة في التشجيع والضغط على الفريق الضيف بقوة وإرباكه على أرض الملعب, ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق الوداد البيضاوي فاز في اللقائين اللذان لعبهما على أرضه أمام كلاً من فريق القطن وفريق الأهلي.

ولكن وبكل تأكيد يدرك فريق الوداد البيضاوي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق وخاصة وأن فريق زاناكو يُقدم مستوى ونتائج أكثر من رائعة منذ إنطلاقة دور المجموعات, علماً بأنه فاز على حساب فريق الوداد البيضاوي في موقعة الذهاب بهدف وحيد مقابل لا شئ.

هذا ويحتل فريق زاناكو صدارة ترتيب المجموعة حالياً ويمتلك في رصيده 11 نقطة, فيما يتواجد فريق الوداد البيضاوي في مركز الوصافة ويمتلك في رصيده 9 نقاط.