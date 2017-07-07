موعد مباراة سوبر سبورت يونايتد ومونانا في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي لإستقبال نظيره فريق مونانا الغابوني يوم غداً السبت, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سوبر سبورت يونايتد المباراة وعينه على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك, حتى يتمكن من حجز مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية, حيث يتواجد فريق سوبر سبورت يونايتد حالياً في المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 7 نقاط.

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ولعل ما يجعل فرصته في التأهل أكبر هي أن فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية يتواجد في صدارة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 9 نقاط, وهو نفس عدد النقاط التي يمتلكها الوصيف فريق حوريا كوناكري الغيني مع تأخره بفارق الأهداف, والأمر الجيد أنهما سليتقيان مع بعضهما وهو ما يصُب في مصلحة فريق سوبر سبورت يونايتد بكل تأكيد إلا في حالة تعادلهما وحينها ستكون الحسابات معقدة للغاية من أجل التأهل بين الأندية الثلاثة.

ومن ناحية أخرى فقد فريق مونانا كل آماله في التأهل أو في إحتلال المركز الثالث على أقل تقدير, وذلك بعدما تعرض إلي الخسارة في 5 مباريات على التوالي منذ إنطلاقة دور المجموعات للمسابقة.