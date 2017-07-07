مانشستر يونايتد يتعاقد رسمياً مع المهاجم روميلو لوكاكو

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بالرغم من أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يُعلن بعد عبر موقعه الرسمي عن إتمام الصفقة بنجاح, إلا أن لاعبه السابق فيل نيفيل قام بذلك من خلال نشره لصورة عبر حسابه الرسمي في تويتر للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وهو يرتدي قميص فريق مانشستر يونايتد عقب خضوعه للفحوصات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد فيل نيفيل أيضاً بتهنئة جماهير الشياطين الحمر على الصفقة, مُتمنياً في الوقت ذاته نجاح المهاجم روميلو لوكاكو رفقة الفريق مثلما نجح غيره من المهاجمين الكبار على مر السنوات في قلعة أولد ترافورد.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت منذ يوم أمس أن فريق مانشستر يونايتد بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي, وذلك في صفقة قياسية سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يقوم نادي مانشستر يونايتد بالإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة هو الآخر في خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقعه الرسمي, وبذلك يكون فريق مانشستر يونايتد قد نجح في إتمام ثاني صفقاته الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما تعاقد مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي وفي إنتظار المزيد من التعاقدات خلال الأيام القادمة من الشهر الحالي تحضيراً للموسم المقبل.