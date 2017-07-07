ملخص مباراة الإفريقي وكمبالا سيتي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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تأهل فريق الإفريقي التونسي رسمياً إلي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وذلك عقب فوزه على حساب ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بأربعة أهداف مقابل لا شئ على ملعب رادس, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة على كلاً من الفريقين وخاصة وأن الفوز سيضمن لأحدهما صدارة ترتيب المجموعة في ختام دور المجموعات, وعند الدقيقة الحادية عشر تمكن صاحب الأرض فريق الإفريقي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر قائده المخضرم صابر خليفة وسط فرحة عارمة من الجماهير التونسية الحاضرة في ملعب رادس.

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أما أول رد فعل لفريق كمبالا سيتي فجاء عند الدقيقة الثالثة والعشرين حينما سدد لاعبه موتيابا كرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن الحارس عاطف دخيلي أبعدها للخارج بنجاح, ولكن عقاب فريق الإفريقي على ذلك التهديد جاء سريعاً للغاية وذلك عند الدقيقة الخامسة والعشرين حينما سجل مانوبي حداد هدف فريقه الثاني وسط دفاع تائه تماماً من جانب فريق كمبالا سيتي.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الحادية والأربعين حسم فريق الإفريقي تقريباً الأمور تماماً, وذلك بعدما سجل ثالث أهدافه والذي جاء عبر لاعبه معتز الزمزمي وسط إنهيار واضح من جانب فريق كمبالا سيتي.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق الإفريقي عن إكمال مهرجان أهدافه من أجل إسعاد جماهيره, ولكن بقية دقائق اللقاء لم تشهد أي جديد سوى محاولات كثيرة ضائعة من جانب فريق الإفريقي, حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع والتي سجل فيها مانوبي حداد رابع أهداف فريقه, وبذلك رفع فريق الإفريقي رصيده إلي 12 نقطة ضمن بها صدارة المجموعة وتأهله للدور المقبل فيما ودع فريق كمبالا سيتي المسابقة من دورها الأول.