لاعب موناكو الواعد يوافق على بنود عقده الشخصية مع أرسنال

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار لاعب فريق موناكو الفرنسي قد وافق على بنود عقده الشخصية, وذلك من أجل الإنتقال إلي صفوف فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن إدارة نادي أرسنال قد توصلت إلي إتفاق مع الفرنسي توماس ليمار على أن يكون راتبه الأسبوعي في النادي اللندني يصل إلي مبلغ 90 ألف جنيه إسترليني, ولكن العائق الأبرز في الصفقة حتى الآن هو عدم حدوث الإتفاق بين كلاً من إدارة نادي موناكو وإدارة نادي أرسنال حول قيمة الصفقة.

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حيث ترغب إدارة نادي موناكو بدفع مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعبها الفرنسي, فيما قدمت إدارة نادي أرسنال حتى الآن عرضين كان الأول بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني وكان الثاني بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني, ولكن تم رفض كلاهما من جانب إدارة نادي الإمارة مما عقد من حسم الصفقة كثيراً, علماً بأن فريق موناكو كان قد تعاقد مع الفرنسي الواعد توماس ليمار في الصيف الماضي قادماً من فريق كُان الفرنسي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني فقط.

ولعل ما يجعل إدارة نادي موناكو تطمع أكثر أن نادي أرسنال دفع منذ أيام قليلة مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني لفريق أولمبيك ليون الفرنسي, وذلك في مقابل تعاقده مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.