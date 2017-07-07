مانشستر يونايتد يعود من جديد إلي الإهتمام بلاعب وسط توتنهام هوتسبير

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد عاد من جديد إلي الإهتمام بمتوسط الميدان الإنجليزي الواعد إريك داير لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث سبق لفريق مانشستر يونايتد وأن حاول الظفر بخدمات اللاعب في شهر يونيو الماضي, ولكن إدارة نادي توتنهام هوتسبير رفضت حينها العرض المُقدم من جانب نادي مانشستر يونايتد, لتعود إدارة نادي مانشستر يونايتد في الوقت الحالي وتُقدم عرضاً جديداً وصل قيمته إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني علماً بأن ذلك المبلغ هو ما طلبته إدارة نادي توتنهام هوتسبير مقابل التخلي عن لاعبها الواعد.

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وإضافة لذلك أيضاً فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد مستعدة لرفع قيمة الراتب الأسبوعي الذي سيتقاضاه اللاعب إريك داير في قلعة أولد ترافورد إلي مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني, وهو ما قد يجعل اللاعب وإدارة نادي السبيرز يوافقان في الأيام القادمة على إتمام الصفقة, إلا في حالة واحدة فقط وهي تمسك الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق السبيرز بلاعبه نظراً لإمكانياته الكبيرة التي يمتلكها.

وخاصة وأن فريق توتنهام هوتسبير يرغب في المنافسة في الموسم المقبل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقام الأول, مما يجعله في حاجة لتواجد أفضل العناصر في تشكيلته سواء الأساسية أو الإحتياطية, حيث يُنافس أيضاً على 3 جبهات أخرى وهي مسابقات دوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.