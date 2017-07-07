دي بور يُعرب عن رغبته في التعاقد مع حارس مرمى برشلونة

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كشفت صحيفة أس الإسبانية أن الهولندي فرانك دي بور مدرب فريق كريستال بالاس الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الحارس الهولندي الواعد كاسبر سيليسن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل إقتراب رحيل الحارس الفرنسي المخضرم ستيف مانداندا عن صفوف فريق كريستال بالاس في الصيف الحالي, وذلك بعد فشله مع الفريق بشكل واضح في الموسم الماضي وعدم تمكنه من المشاركة وإثبات نفسه, وذلك بالرغم من أن نادي كريستال بالاس قد تعاقد معه في الصيف الماضي قادماً من صفوف فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي, ولكنه يبدو الآن في طريقه للعودة من جديد إلي فريقه القديم في الموسم المقبل.

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ومن جهته إختار الهولندي فرانك دي بور مدرب فريق كريستال بالاس الحارس الواعد كاسبر سيليسن نظراً لكونهما قد عملا مع بعضهما سابقاً وأيضاً لموهبة الحارس الهولندي وإمكانياته الكبيرة والتي إختفت في الموسم الماضي, وذلك بعدما قضى الموسم بأكمله رفقة الفريق الكتالوني على مقاعد البدلاء مما قد يجعله يرغب في الرحيل عن قلعة الكامب نو بشكل عاجل قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

ولكن ذلك لن يكون سهلاً بكل تأكيد وخاصة وأن فريق برشلونة قد تعاقد مع الحارس الهولندي كاسبر سيليسن في الصيف الماضي فقط قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 11 مليون جنيه إسترليني.