موعد مباراة مازيمبي وحوريا كوناكري في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإستقبال نظيره فريق حوريا كوناكري الغيني اليوم السبت, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مازيمبي المواجهة باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره من أجل فض الشراكة مع فريق حوريا كوناكري, حيث يحتل فريق مازيمبي حالياً صدارة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 9 نقاط, وهو نفس عدد النقاط التي يمتلكها فريق حوريا كوناكري ولكن مع تفوق فريق مازيمبي بفارق الأهداف.

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ولعل ما يُزيد الضغط كثيراً على الفريقين أن صاحب المركز الثالث فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي يمتلك في رصيده 7 نقاط, وتنتظره مواجهة سهلة للغاية على أرضه في جنوب أفريقيا أمام ضيفه فريق مونانا الغابوني والذي لا يملك في رصيده أي نقطة حتى الآن بعد مرور 5 جولات من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية.

ولكن ربما ما يُرجح كفة فريق مازيمبي أكثر للفوز والإنفراد بصدارة المجموعة هو أنه سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة, والتي يُعرف عنها بحماستها الشديدة في التشجيع والتي من شأنها أن تؤثر على أي ضيف مهما كان إسمه, وخاصة أيضاً وأن أرضية ملعب فريق مازيمبي قريبة للغاية من المدرجات مما يُشكل ضغطاً هائلاً على أي ضيف عليه.