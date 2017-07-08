ريال مدريد في طريقه للتعاقد رسمياً مع نجم إسبانيا الواعد

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني بات على مشارف التوقيع رسمياً مع النجم الإسباني الواعد وصانع الألعاب داني سيبايوس لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني, وذلك في ثالث صفقات الفريق الملكي الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز سوف يضع اللمسات الآخيرة على الصفقة يوم غداً الأحد مع إدارة نادي ريال بيتيس واللاعب الواعد, على أن يتم الإعلان بشكل رسمي يوم الأثنين المقبل مع خضوع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة إضافة إلي تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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هذا وقد وصلت قيمة الصفقة إلي مبلغ 18 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب الواعد رفقة فريقه السابق ريال بيتيس, علماً بأن عقده مع الفريق الملكي سوف يمتد لمدة 6 سنوات كاملة.

ويُعد النجم الإسباني الواعد داني سيبايوس صاحب ال 20 عاماً واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية والعالم, حيث قدم مستوى أكثر من رائع رفقة فريقه السابق ريال بيتيس في الموسم الماضي وسجل برفقته هدفين وصنع هدفين أخرين, وإضافة لذلك أيضاً فقد ساهم في بلوغ منتخب بلاده إسبانيا إلي الدور النهائي من بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً في شهر يونيو الماضي, وبالرغم من خسارة المنتخب الإسباني أمام المنتخب الألماني في النهائي إلا أن داني سيبايوس فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.