موعد مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يصطدم في مساء اليوم السبت على ملعب الطيب المهيري فريق الصفاقسي التونسي بنظيره وضيفه فريق مولودية الجزائر الجزائري في ديربي مغاربي مرتقب, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الطرفان المواجهة بأعصاب هادئة بعض الشئ نظراً لضمان كلاهما رسمياً التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية, ولكن وفي الوقت ذاته تُعتبر المباراة في غاية الأهمية لرغبة كلاهما في الإنفراد بصدارة ترتيب المجموعة, حيث يحتل فريق مولودية الجزائر حالياً صدارة الترتيب ويمتلك في رصيده 11 نقطة, فيما يتواجد فريق الصفاقسي في المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 10 نقاط.

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أي أن الفارق بينهما ليس كبيراً مما يُشعل المواجهة كثيراً علماً بأن موقعة الذهاب في الجزائر فاز بها فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد, مما يجعلها أيضاً فرصة مناسبة لفريق الصفاقسي من أجل الثأر لخسارة الذهاب, وأيضاً لتفادي التأهل كوصيف للمجموعة حتى يتجنب مواجهة غريمه فريق الإفريقي التونسي في الدور ربع النهائي في كلاسيكو تونسي مثير.

وفي مباراة أخرى تُقام في التوقيت ذاته وعن المجموعة ذاتها ولكنها غير مهمة من الناحية الحسابية يستقبل فريق بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي نظيره فريق أمبابان من سوازيلاند.