إيفرتون يُجهز عرضاً مالياً ضخماً من أجل لاعب وسط سوانزي سيتي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي بدأ يُجهز عرضاً مالياً ضخماً تصل قيمته إلي مبلغ 32 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الأيسلندي غيلفي سيغورسون لاعب فريق سوانزي سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل الرغبة الكبيرة من جانب الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون في ضم اللاعب المخضرم إلي صفوف فريقه في الصيف الحالي, والذي من شأنه سوف يُساعد فريق التوفيز كثيراً في الموسم المقبل, علماً بأن ذلك العرض ليس هو الأول الذي يُقدمه فريق إيفرتون حيث سبق له وأن كان قد قدم عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات اللاعب الأيسلندي, ولكن حينها رفضت إدارة نادي سوانزي سيتي تماماً التخلي عن لاعبها بذلك المبلغ البسيط والذي لا يُعادل قيمة اللاعب الكبيرة.

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وفي حالة نجاح فريق إيفرتون في إتمام الصفقة بنجاح سوف يؤكد ذلك أن فريق إيفرتون جاد في سعيه الذي حددته إدارة النادي, وهو إنهاء الموسم المقبل ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتالي ضمان الفريق تأهله إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي يليه.

ومن أجل تحقيق ذلك الهدف قامت إدارة نادي إيفرتون بإبرام عدة صفقات هامة للفريق في الصيف الحالي, حيث تعاقد النادي مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من فريق سندرلاند الإنجليزي والمدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين قادماً من فريق بيرنلي الإنجليزي, والجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من فريق ملقا الإسباني ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من فريق أياكس أمستردام الهولندي.