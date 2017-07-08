ألفيس يقترب من التوقيع رسمياً مع مانشستر سيتي خلال الأسبوع المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس اللاعب السابق في فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق برشلونة الإسباني وفريق إشبيلية الإسباني بات قريباً للغاية من التوقيع رسمياً مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الأسبوع المقبل, وذلك في صفقة إنتقال حر بعدما فسخ اللاعب البرازيلي عقده منذ أسبوع تقريباً مع فريق يوفنتوس عقب موسم واحد فقط قضاه برفقته.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن البرازيلي داني ألفيس قد أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بعقده مع فريق مانشستر سيتي والذي سيمتد لمدة موسمين, على أن يعتزل البرازيلي داني ألفيس بعدها مباشرة لكرة القدم حيث سيكون عمره قد وصل حينها إلي 36 عاماً.

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هذا وسيلتحق اللاعب البرازيلي بزملائه في فريق مانشستر سيتي قبيل سفر الفريق إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الصيفي, وذلك تحضيراً للموسم المقبل الذي سينطلق رسمياً في مطلع شهر أغسطس المقبل, حيث سيبدأ فريق مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة صعبة شيئاً ما خارج أرضه أمام الفريق الصاعد حديثاً إلي البريمرليغ هادرسفيلد تاون.

ولعل الإصرار الكبير من جانب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي ليس مفاجئاً, وأيضاً فسخ البرازيلي داني ألفيس لعقده مع فريق يوفنتوس بعد موسم واحد فقط ليس مفاجئاً, وذلك نظراً لآن كلاهما سبق لهما العمل لمدة 4 سنوات متتالية عندما كان كلاهما في صفوف فريق برشلونة.