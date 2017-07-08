تشيلسي يبدأ في التفكير في مهاجم بديل بعد فشل صفقة لوكاكو

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد بدأ التفكير في مهاجم بديل من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعد فشله في الظفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والذي بات قريباً للغاية من التوقيع رسمياً على عقد إنتقاله إلي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قادماً من فريق إيفرتون.

علماً بأن التسريبات التي حدثت يوم أمس الجمعة من جانب فيل نيفيل لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق تُشير إلي أن روميلو لوكاكو قد أصبح رسمياً لاعباً ضمن أسوار قلعة أولد ترافورد وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني, ولكن دون الإعلان عن مدة العقد أو الراتب الأسبوعي الخاص باللاعب, حيث إكتفى فيل نيفيل فقط بوضع صورة للمهاجم روميلو لوكاكو وهو يرتدي قميص فريق مانشستر يونايتد الجديد عقب خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ولكن يبدو الآن أن فريق تشيلسي ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي ومجلس إدارته برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش قد أسرفوا النظر عن هذه الصفقة, وبدأ التفكير الآن في المهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي لاعب فريق تورينو الإيطالي, ولكن إدارة البلوز تعلم جيداً أنها في حالة أرادت حسم هذه الصفقة فإن عليها دفع مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب مع فريقه تورينو.

هذا وكان المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي صاحب ال 23 عاماً قد سجل في الموسم الماضي 32 هدفاً رفقة فريقه تورينو ومنتخب بلاده إيطاليا, مما جعله محطاً لأنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية في الصيف الحالي.