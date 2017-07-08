موعد مباراة ريكرياتيفو دو ليبولو وسموحة في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق سموحة المصري لكي يحل ضيفاً يوم غداً الأحد على نظيره فريق ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سموحة المباراة وعينه على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بأي وسيلة ممكنة أو الخروج بالتعادل على الأقل, وذلك حتى يضمن تأهله إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية, ولكن الأمور لن تكون سهلة تماماً على فريق سموحة الذي سيلعب في أجواء حارة للغاية خارج أرضه مما يجعل فوزه أو تعادله أمراً صعباً ولكنه ليس مستحيلاً في الوقت ذاته.

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ولكن نتائج فريق سموحة تحت قيادة مدربه الشاب مؤمن سليمان في الأونة الآخيرة لا تبعث التفاؤل تماماً على جماهير الفريق السكندري, ففي أخر مباراة لفريق سموحة على مستوى المحلي خسر الفريق على يد فريق طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز, أما في أخر مباراة على المستوى الأفريقي فخرج بتعادل مُخيب بهدف لمثله من أمام ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في المباراة التي شهدها ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

وبالرغم من أن الصراع إشتعل في هذه المجموعة بين كلاً من الثلاثي فريق سموحة وفريق ريكرياتيفو دلو ليبولو وفريق زيسكو يونايتد بعدما تم إستبعاد فريق هلال الأُبيض السوداني من المسابقة, إلا أن حظوظ فريق سموحة تبقى واردة حتى الآن في التأهل ولن ينفعه أي شئ سوى تحقيق الفوز أو التعادل نظراً لكونه الآن يمتلك في رصيده 4 نقاط وذلك في مقابل 3 نقاط فقط في رصيد فريق ريكرياتيفو دو ليبولو.