موعد مباراة صن داونز وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

Advertisements

يستعد حامل اللقب فريق صن داونز الجنوب أفريقي لإستقبال يوم غداً الأحد نظيره فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق صن داونز المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان تأهله إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية في إطار سعيه للحفاظ على لقبه الأفريقي للموسم الثاني على التوالي, ولكن ربما لن تكون الأمور معقدة وسيتم حسمها بسهولة نسبياً نظراً لآن المباراة تُقام في جنوب أفريقيا في المقام الأول, وأيضاً لآن فريق فيتا كلوب قد فقد جميع آماله في التأهل للدور المقبل.

Advertisements

ويحتل فريق صن داونز حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 8 نقاط, فيما يحتل فريق فيتا كلوب المركز الرابع في المجموعة ويمتلك في رصيده 4 نقاط فقط, ولكن يبقى هدف فريق صن داونز الرئيسي ليس التأهل فقط وإنما أيضاً الإنفراد بصدارة المجموعة, ولكن موضوع الصدارة لن يكون بيده بكل تأكيد حيث يحتلها حالياً فريق الترجي الرياضي التونسي والذي يمتلك في رصيده 9 نقاط, ولكن المشكلة أن فريق الترجي الرياضي لديه مواجهة سهلة للغاية عندما يستقبل على ملعب رادس نظيره فريق سانت جورج من إثيوبيا.