موعد مباراة الترجي الرياضي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لإستقبال نظيره فريق سانت جورج من إثيوبيا يوم غداً الأحد على ملعب رادس, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا تُعد المباراة مهمة لفريق الترجي الرياضي من الناحية الحسابية وذلك نظراً لضمانه التأهل في الجولة السابقة إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية, ولكن وبكل تأكيد يرغب فريق الترجي الرياضي في الحفاظ على صدارة المجموعة, والتي يحتلها حالياً برصيد 9 نقاط وخاصة وأن وصيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي يمتلك في رصيده 8 نقاط أي أن الفارق بينهما نقطة واحدة فقط.

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ولعل ما يجعل المباراة في غاية السهولة أنه يخوض المواجهة على أرضية ميدانه ووسط أنصاره, وإضافة لذلك أنه يواجه فريقاً ضعيفاً للغاية حيث يحتل فريق سانت جورج حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 5 نقاط.

ولكن جماهير فريق الترجي الرياضي تُدرك جيداً في نهاية المطاف أنه سواء إحتل الفريق المركز الأول أو الثاني فإن طريقه لن يكون سهلاً تماماً من أجل التتويج باللقب الأفريقي, فأقرب مثال في الدور ربع النهائي سيواجه فريق الترجي الرياضي إما فريق الأهلي المصري أو فريق الوداد البيضاوي المغربي أو فريق زاناكو الزامبي.