موعد مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يسعى فريق إتحاد العاصمة الجزائري لحسم صدارة مجموعته الأفريقية حينما يستقبل يوم غداً الأحد على أرضية ملعبه 5 يوليو نظيره فريق كابس يونايتد من زيمبابوي, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويُعد فريق إتحاد العاصمة مُرشحاً كبيراً لحسم المباراة وحصد النقاط الثلاث وخاصة وأن المواجهة تُقام على أرضية ميدانه ووسط جماهيره الغفيرة والتي دائماً ما تكون عاملاً مساعداً للفريق في جميع مبارياته سواء كانت محلية أو أفريقية, وبكل تأكيد ستكون المباراة أيضاً ثأرية لفريق إتحاد العاصمة نظراً لخسارته لقاء الذهاب في زيمبابوي مما يجعلها فرصة مناسبة جداً لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد فقط.

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هذا ويحتل فريق إتحاد العاصمة حالياً صدارة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 8 نقاط, فيما يحتل فريق كابس يونايتد المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 6 نقاط, مما يعني أن حظوظه لا تزال كبيرة للغاية من أجل التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية.

حيث ينقله الفوز مباشرة إلي صدارة المجموعة وخاصة في خسارة فريق أهلي طرابلس الليبي أمام مُضيفه فريق الزمالك المصري في التوقيت ذاته, مما يجعلها جولة حاسمة للغاية في ظل بقاء كامل الحظوظ لجميع فرق المجموعة.