ملخص مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

Advertisements

تأهل فريق الأهلي المصري رسمياً إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وذلك عقب فوزه على حساب ضيفه فريق القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية.

وفي شوط المباراة الأول حاول المارد الأحمر إستغلال عاملي الأرض والجمهور وضغط بقوة على منافسه بحثاً عن تسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه سوف يجعل المباراة أكثر سهولة على فريق الأهلي, وعند الدقيقة الثانية عشر سنحت أولى الفرص الحقيقية للمارد الأحمر حينما إنفرد مهاجمه جونيور أجاي بحارس مرمى فريق القطن إلا أنه أضاع الكرة بغرابة شديدة.

Advertisements

وفي الدقيقة ذاتها تمكن فريق القطن من رد الهجمة وإستطاع تسجيل هدفه الأول في اللقاء عبر لاعبه جوزيف عقب إستغلال غفلة في دفاعات أصحاب الأرض, ولكن رد المارد الأحمر لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الخامسة عشر أدرك الغزال عمرو جمال التعادل لمصلحة فريقه مُشعلاً من أجواء المباراة.

ولم يكتفِ المارد الأحمر بذلك وبحث عن قلب الطاولة لصالحه وعند الدقيقة الثالثة والثلاثين تحقق له ما أراد حينما سجل لاعبه عبد الله السعيد ثاني الأهدف وسط فرحة عارمة من الجماهير.

وفي شوط المباراة الثاني بحث المارد الأحمر عن حسم الأمور بهدف ثالث, وعند الدقيقة الرابعة والخمسين تحقق له ما أراد بعدما سجل له الغزال عمرو جمال ثالث الأهداف, ومن بعدها هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الطرفين وخاصة وأن فريق الأهلي قد حسم أمر تأهله, لتذهب المباراة إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد وبذلك يرفع المارد الأحمر رصيده إلي 11 نقطة إرتقى بها إلي وصافة ترتيب المجموعة, فيما إنفرد فريق الوداد البيضاوي المغربي بالصدارة عقب فوزه على ضيفه فريق زاناكو الزامبي في التوقيت ذاته.