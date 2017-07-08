ليفربول ينضم إلي جاره إيفرتون في الصراع على مهاجم بنفيكا

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق ليفربول الإنجليزي قد إنضم إلي جاره فريق إيفرتون, وذلك في الصراع من أجل التعاقد مع المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز لاعب فريق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في تدعيم صفوف فريقه تحضيراً للموسم المقبل, علماً بأن الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون كان أول المهتمين بالتعاقد مع المهاجم المكسيكي في الصيف الحالي, ولكن يبدو الآن أنه سيجد منافسة شرسة للغاية من جاره وعدوه اللدود.

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ولعل ما قد يُساعد المهاجم راؤول خيمينيز على إختيار الإنتقال إلي فريق ليفربول في الصيف الحالي أن فريق الريدز سوف يُشارك في الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وإن كان ذلك لم يتم تأكيده بعد حيث يجب على الفريق أولاً تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة الذي سيُقام في شهر أغسطس المقبل حتى يضمن بعدها تأهله إلي دور المجموعات.

وذلك بعكس فريق إيفرتون الذي سيُشارك في الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي, ولكن وفي الوقت ذاته فإن مشروع نادي إيفرتون للموسم المقبل مُغري للغاية لأي لاعب, حيث قامت إدارة نادي التوفيز حتى الآن بإبرام العديد من الصفقات الهامة وذلك من أجل تحقيق هدف واحد فقط وهو إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل ضمن الأربعة الكبار, حتى يتأهل الفريق في الموسم الذي يليه إلي دوري الأبطال.

ليبقى الآن على المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز صاحب ال 26 عاماً أن يختار إذا ما كان سيبقى في صفوف فريقه الحالي بنفيكا, أو أنه سينتقل إلي أحد قطبي مدينة ليفربول في نهاية المطاف.