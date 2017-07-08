مدرب مصر المقاصة يقترب رسمياً من تدريب الزمالك

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن المدرب المصري إيهاب جلال مدرب فريق مصر المقاصة حالياً بات قريباً للغاية من تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك, وذلك خلفاً للمدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مسئولي نادي الزمالك قد نجحوا في التوصل إلي إتفاق نهائي مع المدرب إيهاب جلال وجهازه المساعد لقيادة الفارس الأبيض في الموسم المقبل أو ربما حتى عقب مباراة الفريق المقبلة أمام ضيفه فريق أهلي طرابلس الليبي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا وحتى لو تخطى الفريق هذه العقبة وتأهل لربع نهائي المسابقة.

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ولعل من بيده القرار النهائي الآن هو المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حينما يتم عرض عليه كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة, علماً بأن مسئولي نادي الزمالك قد إتفقوا مع المدرب إيهاب جلال على أن يتقاضى راتباً شهرياً تصل قيمته إلي مبلغ 300 ألف جنيه إضافة إلي 200 ألف جنيه لجهازه المساعد وهما حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى.

ويُعد المدرب إيهاب جلال واحداً من أفضل المدربين في مصر خلال الموسم الحالي, وذلك عقب المستوى اللافت الذي قدمه رفقة فريق مصر المقاصة والذي أنهى معه الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز, وبالتالي ضمن الفريق مشاركته في دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل لأول مرة في تاريخ النادي.