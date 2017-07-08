مانشستر يونايتد يعود من جديد للمفاوضات مع ريال مدريد من أجل لاعبه الكولومبي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد عاد من جديد إلي عملية المفاوضات مع فريق ريال مدريد الإسباني, وذلك من أجل التعاقد مع لاعبه الكولومبي خاميس رودريغز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد, وخاصة بعدما تأكد رحيل المخضرم واين روني عن قلعة أولد ترافورد في الصيف الحالي بإتجاه فريق إيفرتون الإنجليزي, مما يجعل الفريق في حاجة ماسة لتواجد لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة مثل خاميس رودريغز معه في الموسم المقبل.

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وخاصة وأن الفريق ينتظره العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقام الأول, وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا, ومن ثم يأتي بعدها المنافسة على لقب السوبر الأوروبي ولقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن أجل تلك التحديات الصعبة قام النادي بإجراء عدة إنتدابات جديدة في الصيف الحالي, حيث تعاقد بشكل رسمي مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي, وتعاقد أيضاً مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي, وفي إنتظار الآن المزيد من التعاقدات الآخرى التي من شأنها سوف تُساعد الفريق كثيراً في موسمه, ومن أبرز هذه الأسماء هي الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي والإسباني مارك بارترا والألماني يوليان فايغل والإسباني ألفارو موراتا.