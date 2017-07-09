تشيلسي ينضم إلي ليفربول في صراعه على لاعب لاتسيو

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد إنضم إلي غريمه فريق ليفربول, وذلك في الصراع من أجل التعاقد مع السنغالي كيتا بالدي لاعب فريق لاتسيو الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل الوضعية الصعبة التي يمر بها الفريق اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي, وخاصة بعدما فشل في حسم صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي إنتقل رسمياً إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, وأيضاً لتأخره في حسم صفقة متوسط الميدان الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب فريق موناكو الفرنسي, علماً بأن فريق مانشستر يونايتد قد إنضم اليوم إلي الصراع أيضاً من أجل الظفر بخدمات اللاعب, وإن تمكن من تحقيق ذلك فسوف تكون ضربة موجعة لفريق البلوز وأنصاره ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

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هذا وأشارت التقارير الصحفية إلي أن فريق تشيلسي يُجهز عرضاً مالياً تصل قيمته إلي مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني من أجل تقديمه إلي نادي لاتسيو للحصول على خدمات لاعبه السنغالي كيتا بالدي, ولكن العائق الأبرز في الصفقة سواء بالنسبة لفريق تشيلسي أو فريق ليفربول أو حتى فريق ميلان الإيطالي الذي يرغب هو الآخر في ضم اللاعب, أن إدارة نادي لاتسيو قد حددت منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية سعر لاعبها السنغالي لمن يرغب فيه وهو مبلغ 26,5 مليون جنيه إسترليني.

وربما ما يحسم الصفقة الآن هو النادي الذي يدفع ما تطلبه إدارة نادي لاتسيو أو أقل منه بقليل, أما غير ذلك فبكل تأكيد سيبقى اللاعب في العاصمة الإيطالية روما في الموسم المقبل.