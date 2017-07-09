كلوب يرفض التخلي عن مدافعه الفرنسي سوى في حالة دفع سعره كاملاً

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي قد رفض تماماً فكرة التخلي عن مدافعه الفرنسي مامادو ساخو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, إلا في حالة دفع النادي الذي يرغب في خدماته مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني وهو ما تراه العديد من الأندية الراغبة في التعاقد مع مامادو ساخو مبلغاً مبالغاً فيه كثيراً من طرف نادي ليفربول.

ويأتي ذلك بالرغم من أنه مؤكد أن المدرب يورغن كلوب لن يعتمد على المدافع مامادو ساخو تماماً في الموسم المقبل بسبب الخلاف بينهما منذ مطلع الموسم الماضي, وكان ذلك قبل إنطلاقة معسكر الفريق الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تأخر المدافع مامادو ساخو عن العودة للتدريبات, مما دفع المدرب يورغن كلوب وقتها إلي إتخاذ قرار صارم بإبعاد الفرنسي من تشكيلة الفريق الأول وجعله يتدرب مع الفريق الثاني بأكاديمية النادي.

Advertisements

ولكن ذلك الأمر لم يستمر طوال الموسم ففي شهر يناير الماضي أعار نادي ليفربول مدافعه الفرنسي إلي صفوف فريق كريستال بالاس الإنجليزي, ليقضي معه الدور الثاني بأكمله تحت قيادة المدرب المخضرم سام ألاردايس, علماً بأنه قد مستوى أكثر من رائع رفقة الفريق اللندني مما ساهم في بقائه في الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز, ولكن تجديد إعارته لم يعد أمراً متاحاً الآن بعدما تولي الهولندي فرانك دي بور تدريب فريق كريستال بالاس.