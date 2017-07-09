تشيلسي في طريقه للإعلان رسمياً عن ثاني صفقاته خلال ساعات

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي سوف يقوم اليوم الأحد بالإعلان رسمياً عن إتمامه لثاني صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بالتعاقد مع المدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 34 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك بعد المأساة التي عاشها النادي اللندني يوم أمس السبت بعدما فشل في حسم صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو, والذي تعاقد بدوره رسمياً مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني, مما جعل الخوف من فقدان صفقة أخرى يُسيطر على إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الفريق وأنصار النادي.

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علماً بأن فريق مانشستر يونايتد قد دخل مساء يوم أمس السبت أيضاً في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي موناكو الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد مع لاعب وسطه الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو والذي يُصارع عليه فريق تشيلسي منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية.

وعقب الإنتهاء من عملية تقديم المدافع الألماني أنطونيو روديغر إلي وسائل الإعلام, ستبدأ إدارة نادي البلوز رفقة المدرب أنطونيو كونتي في حلول سريعة من أجل حسم الصفقات اللازمة في الصيف الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق اللندني في الموسم المقبل بناءً على رغبة المدرب أنطونيو كونتي نظراً لما ينتظر البلوز في الموسم المقبل من تحديات في غاية الصعوبة.