مانشستر يونايتد قد يتعاقد من جديد مع السلطان بشرط واحد فقط

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يتعاقد مجدداً مع المهاجم السويدي المخضرم السلطان زلاتان إبراهيموفيتش, وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وتحديداً في شهر يناير من العام المقبل 2018 م, ولكن ذلك مقابل شرط واحد فقط وهو أن يكون السلطان قد إستعاد كامل عافيته من الإصابة التي لحقت به مع فريق مانشستر يونايتد في الدور الثاني من عمر الموسم الماضي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن البرتغالي جوزيه مورينيو قد يحتاج إلي مهاجم يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية مثل زلاتان إبراهيموفيتش في الدور الثاني من عمر الموسم المقبل, والذي يُعرف بفترة الحصاد أي بمعنى أنها تكون أهم فترة في عمر الموسم من أجل حسم الألقاب, وخاصة وأن فريق مانشستر يونايتد سوف يُصارع في الموسم المقبل على 5 جبهات مختلفة وقوية.

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وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ومسابقة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية, مما يجعل الفريق في حاجة ماسة إلي تشكيلة قوية سواء الأساسية أو على مقاعد البدلاء نظراً لعامل الإصابات الذي دائماً ما يكون له التأثير السلبي على أي فريق لا يمتلك البدائل اللازمة.

هذا وكان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب ال 35 عاماً قد تعرض إلي إصابة بقطع في أربطة الركبة في شهر إبريل الماضي من العام الحالي 2017 م, مما جعله يحتاج إلي عملية جراحية وقتها والتي أجراها بعدها مباشرة بنجاح, ولكن عودته بشكل مؤكد إلي الملاعب في أفضل صورة لن تكون إلا في شهر يناير المقبل من عام 2018 م.