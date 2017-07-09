أرسنال يضع شرطاً أساسياً مقابل التخلي عن نجمه لصالح مانشستر سيتي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي قد وافق على بيع نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز إلي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, ولكن ذلك الأمر لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي قيام نادي مانشستر سيتي بدفع مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني وهو السعر التي حددته إدارة نادي أرسنال مقابل التخلي عن لاعبها في الصيف الحالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي مانشستر سيتي لا تُريد أن تدفع سوى مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات سانشيز, ولكن ومع إقتراب إنطلاقة المعسكر الصيفي للفريق تحضيراً للموسم المقبل قد تجد إدارة نادي مانشستر سيتي نفسها مضطرة لدفع المبلغ الذي طلبته إدارة النادي اللندني, وذلك بسبب الرغبة الكبيرة من جانب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في ضم سانشيز إلي صفوف فريقه بأي وسيلة ممكنة.

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ويأتي ذلك نظراً للعلاقة الوطيدة بين كلاً من المدرب بيب جوارديولا والتشيلي أليكسيس سانشيز, حيث سبق وأن كانا معاً في صفوف فريق برشلونة الإسباني في فترة سابقة, ومن جهتها حاولت إدارة نادي أرسنال تجديد عقد نجمها التشيلي عقب عودته من مسابقة كأس القارات في روسيا في مطلع شهر يوليو الحالي.

ولكن وبحسب مصادر مقربة من اللاعب فإن النجم التشيلي أليكسيس قد رفض البقاء تماماً وطلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل في الصيف الحالي, وذلك بالرغم من أن الإدارة قد عرضت عليه عقداً لمدة موسمين إضافيين على أن يتقاضى راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.