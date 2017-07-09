نيوكاسل يُبدي رغبته في التعاقد مع الثنائي السابق لمانشستر سيتي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قد أبدى رغبته الكبيرة في التعاقد مع الجناح الأيمن الإسباني خيسوس نافاس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق وأيضاً زميله الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في ظل بحث كلاً من الثنائي عن نادي يضمن لهما المشاركة بصفة أساسية في الموسم المقبل.

فبعد إنتهاء عقده مع نهاية الموسم الماضي تخلى فريق مانشستر سيتي عن لاعبه خيسوس نافاس, وذلك بسبب عدم رغبة الإسباني بيب جورديولا في بقائه رفقة الفريق في الموسم المقبل, أما الحارس المخضرم جو هارت والذي كان مُعاراً في الموسم الماضي لفريق تورينو الإيطالي, فقد إنتهت فترة إعارته مع نهاية الموسم الماضي وعاد من جديد إلي فريقه الأصلي مانشستر سيتي, ولكنه أيضاً غير مرغوب في خدماته من طرف المدرب بيب جوارديولا, ولكن ما يُعقد من وضعية الحارس جو هارت قليلاً أنه لا يزال يمتلك عقداً مع النادي.

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هذا وأشارت الصحيفة إلي أن فريق إشبيلية الإسباني يرغب في إعادة خيسوس نافاس إلي بيته القديم, ولكن وفي الوقت ذاته ترفض إدارة النادي أن تدفع له راتباً سنوياً أزيد من مبلغ 1,3 مليون جنيه إسترليني, مما يجعل اللاعب يُفكر جدياً في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة مع العروض الكثيرة التي تنهال عليه.

ولكن الأمر المؤكد بالنسبة للثنائي أن كلاهما لن ينتقل إلي فريق إلا إذا ضمن لهما المشاركة بصفة أساسية طوال الموسم المقبل, وذلك بسبب رغبتهما في المشاركة رفقة كلاً من منتخبي إسبانيا وإنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي يُقام في صيف العام المقبل 2018 م.