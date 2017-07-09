قائد أرسنال السابق قد يعود مجدداً إلي أحضان البريمرليغ

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن المدافع البلجيكي المخضرم توماس فيرمايلين لاعب فريق برشلونة الإسباني حالياً وقائد فريق أرسنال الإنجليزي سابقاً قد يعود من جديد إلي الدوري الإنجليزي الممتاز, وذلك من بوابة فريق كريستال بالاس الذي يُريد التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الهولندي فرانك دي بور مدرب فريق كريستال بالاس الجديد, والذي يُدرك جيداً أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدافع توماس فيرمايلين سواء في الملاعب الأوروبية بشكل عام أو على مستوى البريمرليغ بشكل خاص قد تُساعد ناديه في الموسم المقبل من أجل الصراع على المقاعد الأوروبية, أو على الأقل إنهاء البريمرليغ في منتصف الترتيب والمنافسة بقوة على لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وذلك بالرغم من المنافسة الشرسة بين جميع أندية البريمرليغ في الموسم المقبل.

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هذا ويبقى على عقد المدافع توماس فيرمايلين صاحب ال 31 عاماً مع فريقه الأصلي برشلونة عامين, ولكن إدارة الفريق الكتالوني لن تُمانع ربما في إعارة لاعبها من جديد أو حتى بيعه بصفة نهائية بسعر مناسب لعدم رغبتها في خدماته, علماً بأنها كانت قد أعارته في الموسم الماضي بأكمله إلي صفوف فريق روما الإيطالي, ولكنه غاب عن النادي الإيطالي معظم فترات الموسم بداعي الإصابة مما جعل إدارة نادي روما برئاسة جيمس بالوتا لا ترغب في تمديد فترة إعارته من جديد.