خيسي يقترب من الرحيل مرة أخرى عن العاصمة الفرنسية باريس

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كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الإسباني خيسي رودريغز لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً بات في طريقه للرحيل مرة أخرى على سبيل الإعارة من العاصمة الفرنسية باريس, وهذه المرة من أجل التعاقد مع فريق فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما كان قد قضى الدور الثاني من عمر الموسم الماضي مُعاراً إلي فريق لاس بالماس الإسباني.

ويأتي ذلك في ظل عدم رغبة الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان في تواجد اللاعب الإسباني الواعد في صفوف فريقه في الموسم المقبل, ومن جهة أخرى يرغب ستيفانو بيولي مدرب فريق فيورنتينا الجديد في الظفر بخدمات اللاعب الإسباني في الصيف الحالي, حيث يُعتبر خيسي رودريغز واحداً من أهدافه الرئيسية قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

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هذا وقد أشارت الصحفية أيضاً إلي إدارة نادي فيورنتينا قد إقتربت إلي التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل إستعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط, ولكن مع وجود بند أحقية الشراء بصفة نهائية في الموسم الذي يليه في حالة قدم اللاعب المستوى المأمول منه في الدوري الإيطالي رفقة فريق الفيولا.

وتبدو الصفقة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق فيورنتينا وخاصة بعد خسارته لعدة عناصر بارزة من صفوف الفريق في الصيف الحالي, حيث غادر كريستيان تيو بإتجاه فريق ريال بيتيس الإسباني, كما بات كلاً من الثلاثي بورخا فاليرو ونيكولا كالينيتش وفيديريكو برنارديسكي على وشك المغادرة أيضاً بإتجاه كلاً من فريق إنتر الإيطالي وفريق ميلان الإيطالي وفريق يوفنتوس الإيطالي على التوالي.