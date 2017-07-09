إشبيلية يقترب من حسم صفقة مورييل رسمياً

Advertisements

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق إشبيلية الإسباني بات على مشارف التوقيع رسمياً مع المهاجم الكولومبي لويس مورييل لاعب فريق سامبدوريا الإيطالي, وذلك في صفقة قياسية للنادي الأندلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحفية إلي أن الصفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 20 مليون يورو, على أن يصل اللاعب الكولومبي اليوم الأحد إلي مدينة إشبيلية من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده في مقر النادي.

Advertisements

وبذلك يكون فريق إشبيلية قد نجح في هزيمة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي كانت تتصارع من أجل الظفر بخدمات اللاعب الكولومبي صاحب ال 26 عاماً منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية, والتي يأتي على رأسها كلاً من فريق إيفرتون وفريق وست هام يونايتد.

ومن جهتها تأمل أنصار النادي الأندلسي في أن تنجح إدارة ناديها في تأمين جميع صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي قبيل إنطلاقة معسكر الفريق الصيفي في اليابان والذي سينطلق يوم التاسع عشر من شهر يوليو الحالي, على أن يبدأ الفريق مشواره في الدوري الإسباني في شهر أغسطس المقبل.

وإضافة لذلك أيضاً سيخوض الفريق لقائين في غاية الأهمية في شهر أغسطس المقبل, وذلك في الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي من شأنه سيُحدد موسم الفريق والتعاقدات التي ستقوم بها إدارة النادي.