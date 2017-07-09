موعد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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بدأت الأندية الفرنسية تحضيراتها من جديد وذلك إستعداداً منها لإنطلاقة الموسم الجديد والذي سينطلق رسمياً مع نهاية شهر يوليو الحالي بإقامة مباراة كأس السوبر الفرنسي بين كلاً من فريقي باريس سان جيرمان وموناكو في طنجة بالمغرب, أما إنطلاقة الدوري الفرنسي فسوف تكون مع مطلع شهر أغسطس المقبل.

حيث سينطلق الأسبوع الأول من عمر الدوري تحديداً في اليوم الرابع من شهر أغسطس والموافق يوم الجمعة حينما يستقبل حامل اللقب فريق موناكو نظيره فريق تولوز على أرضية ملعب لويس الثاني, وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي اليوم الخامس من الشهر ذاته والموافق يوم السبت تُقام 6 مباريات, حيث يستقبل في المباراة الأولى فريق باريس سان جيرمان على أرضية ملعب حديقة الأمراء نظيره الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق أميان, وذلك في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في بقية اليوم تُقام 5 مباريات جميعها في التوقيت ذاته وهو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة, حيث يستقبل فريق أولمبيك ليون على أرضية ملعب بارك أويل الصاعد حديثاً فريق ستراسبورغ ويستقبل فريق ميتز نظيره فريق غانغون, فيما يستقبل فريق مونبلييه نظيره فريق كُان ويحل فريق رين ضيفاً ثقيلاً على الصاعد حديثاً فريق تروا, بينما يصطدم فريق سانت إيتيان بنظيره وضيفه فريق نيس في قمة مرتقبة.

على أن تُختتم فعاليات الجولة الأولى في اليوم السادس من الشهر ذاته والموافق يوم الأحد بإقامة 3 مباريات, ففي المباراة الأول يصطدم فريق ليل بنظيره وضيفه فريق نانت في مباراة منتظرة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة, وفي المباراة الثانية يحل فريق بوردو ضيفاً ثقيلاً على فريق أنجيه وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي ختام الجولة يستقبل فريق أولمبيك مارسيليا نظيره فريق ديجون على ملعب الفيلود روم وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.