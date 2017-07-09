التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام أهلي طرابلس اليوم

Advertisements

أستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي”أوجستو إيناسيو” علي الملامح الأساسية لتشكيل نادي الزمالك الذي سوف يواجه به مباراة أهلي طرابلس المقرر لها مساء اليوم الأحد علي ملعب الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المتوقع أن المدير الفني لنادي الزمالك أوجستو إيناسيو تغييرات في خط الوسط بتشكيل الفريق بعد خسارته أمام فريق كابس يونايتد في الجولة الخامسة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فسوف يدفع المدير الفني وحسني فتحي بديلا لشوقي السعيد ومحمود دونجا بديلا لإبراهيم صلاح.

هذا ويبقى خط الهجوم يسبب حيرة لدى المدير الفني للزمالك، وقد استقر إيناسيو بشكل كبير علي استبدال حسام باولو وستانلي الذي قد بدأ بهم مباراة كابس يونايتد بالثنائى باسم مرسي وأيمن حفني، ويواجه الزمالك أهلي طرابلس في مباراة هامة يأمل فيها أبناء نادي الزمالك في الفوز الذي لا يكفيهم من أجل مواصلة الحلف الأفريقي، وسوف يلعب الزمالك في تمام الساعة التاسعة اليوم الأحد علي استاد الجيش ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية في الجولة السادسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري ابطال افريقيا.

Advertisements

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بينما أهل طرابلس الليبي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وقد انتهت مباراة الجولة الثانية في المجموعة بين أهلي طرابلس ونادي الزمالك قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراتهما التي أقيمت في تونس، ويحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز علي أهلي طرابلس من أجل بقاء الحلم الإفريقي والتأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن يصل للنقطة رقم 8 والتساوي مع أهلي طرابلس لكن سوف يكون التفوق في المواجهات المباشرة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادي الزمالك في حراسة المرمي أحمد الشناوي، وحسني فتحي،حمدي الونش،محمد ناصف، علي جبر،ومحمود حمدي في خط الدفاع، شيكابالا، محمود دونجا، معروف يوسف، أحمد توفيق في خط الوسط، وفي خط الهجوم باسم مرسي، وأيمن حفني.