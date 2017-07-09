موعد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني 2017 – 2018 م

Advertisements

تستعد الأندية الألمانية للعودة من جديد إلي غمار مسابقة الدوري الألماني إنطلاقاً من شهر أغسطس المقبل, ولكن في هذا الموسم الجديد ستأمل أندية البوندسليغا في أن تتمكن من المنافسة على اللقب رفقة حامل اللقب فريق بايرن ميونخ والذي سيطر على اللقب لمدة 5 مواسم على التوالي.

وسينطلق الأسبوع الأول في اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس والموافق يوم الجمعة, حينما يستقبل حامل اللقب فريق بايرن ميونخ على أرضية ملعبه أليانز أرينا نظيره فريق باير ليفركوزن في قمة مرتقبة, وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي يومي السبت والأحد تُقام بقية مباريات الجولة الأولى, حيث يستقبل فريق هوفنهايم نظيره فريق فيردر بريمن ويستقبل فريق هيرتا برلين على أرضية المعلب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين نظيره فريق شتوتغارت العائد من جديد إلي أضواء البوندسليغا, ويحل فريق أينتراخت فرانكفورت ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فرايبورغ.

كما يستقبل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على أرضية ملعبه بوروسيا بارك نظيره فريق كولن, فيما يستقبل فريق شالكة على أرضية ملعبه فيلتنز أرينا وصيف الموسم الماضي والمفاجأة فريق لايبزيغ, ويستقبل فريق هامبورغ نظيره فريق أوغسبورغ ويستقبل فريق ماينز نظيره فريق هانوفر العائد من جديد إلي دوري الأضواء, وفي قمة مرتقبة أيضاً يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فولفسبورغ, على أن يتم تحديد موعد جميع المباريات في وقت لاحق من جانب الإتحاد الألماني لكرة القدم.