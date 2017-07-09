إيفرتون يُقدم رسمياً نجمه العائد من جديد لأحضان قلعة غوديسون بارك

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الأحد عن تعاقده رسمياً مع المهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني قادماً من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, ليعود بذلك المهاجم المخضرم واين روني صاحب ال 31 عاماً إلي أحضان النادي الذي بدأ مسيرته الرياضية برفقته والذي رحل عنه منذ 13 عاماً بإتجاه قلعة أولد ترافورد.

هذا وقام نادي إيفرتون بتقديم مهاجمه العائد رسمياً إلي وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي تم إذاعته على قناة النادي, وفي سياق حديثه عن عودته مجدداً إلي قلعة غوديسون بارك أعرب المهاجم واين روني عن سعادته البالغة بالعودة من جديد إلي صفوف فريق إيفرتون, مؤكداً في الوقت ذاته أنه يرغب في التتويج بالألقاب مع فريق إيفرتون ولم يأتي للنادي من أجل مجرد ختام مسيرته الرياضية.

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ولعل كانت الصفقة من المتوقع حدوثها في الأونة الآخيرة من جانب العديد من وسائل الإعلام, وربما تأكد ذلك بشكل رسمي منذ يوم أمس السبت حينما أعلن فريق مانشستر يونايتد عن تعاقده رسمياً مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون, وأيضاً وصول واين روني إلي مدينة ليفربول من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة في مقر النادي.

وبذلك يستمر فريق إيفرتون في تعزيز صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في إطار سعيه لتحقيق أهدافه في الموسم المقبل والتي يأتي على رأسها إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الأربعة الكبار, حتى يتمكن الفريق من التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي يليه.