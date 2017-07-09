ملخص مباراة ريكرياتيفو دو ليبولو وسموحة في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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تأهل فريق ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي إلي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وذلك عقب تعادله سلبياً دون أهداف أمام ضيفه فريق سموحة المصري والذي تم إقصائه من المسابقة, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية.

وفي شوط المباراة الأول حاول الضيف فريق سموحة أن يكون حذراً وهادئاً تفادياً لتلقي هدف في شباكه, والذي من شأنه سيُعقد من مهمة الفريق السكندري وخاصة وأنه لا يحتاج سوى الفوز بهدف واحد فقط على أقل تقدير من أجل ضمان تأهله إلي الدور المقبل, أما فريق ريكرياتيفو دو ليبولو فيُدرك جيداً أنه مُطالب بالفوز أو التعادل على الأقل حتى يصل أيضاً لربع النهائي.

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وعند الدقيقة العشرين كاد فريق ريكرياتيفو دو ليبولو أن يُحرز أولى أهدافه ولكن القائم الأيسر للحارس محمد أبو جبل وقف بجانب فريق سموحة وتصدى للكرة, أما بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء فلم يكن فيها أي جديد من الطرفين ليبقى التعادل السلبي دون أهداف مُسيطراً على النتيجة وهو ما يخدم فريق ريكرياتيفو دو ليبولو بكل تأكيد ويجعله قريباً للغاية من التأهل.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق سموحة تسجيل هدفه الأول من أجل حسم الأمور نهائياً, ولكن ومع مرور الدقائق إستمر الإستحواذ السلبي من جانب فريق سموحة دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف في مرمى منافسه بالرغم من الفرص العديدة التي سنحت أمام لاعبيه, أما فريق ريكرياتيفو دو ليبولو فتراجع بكامل عناصره إلي مناطقهم الخلفية من أجل الدفاع عن مرماهم مع التركيز على الهجمات المرتدة.

لتذهب المباراة إلي نهايتها دون جديد ويحجز فريق ريكرياتيفو دو ليبولو مقعده في ربع نهائي البطولة في مقابل إقصاء فريق سموحة من دور المجموعات.