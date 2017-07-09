برشلونة يقترب رسمياً من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً خلال الأسبوع الحالي مع متوسط الميدان البرازيلي باولينيو لاعب فريق غوانغجو إيفرغراند الصيني حالياً وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي سابقاً.

ويأتي ذلك بعدما تحدث اللاعب البرازيلي مع إدارة ناديه الصيني مؤكداً لهم بأنه يرغب للرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإتجاه فريق برشلونة, وذلك بعدما كانت إدارة النادي الصيني قد رفضت في الأونة الآخيرة عرض البارسا الأول المُقدم من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي باولينيو والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 17,5 مليون جنيه إسترليني.

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وفي حوار حصري للبرازيلي باولينيو مع صحيفة موندو ديبورتيفو أكد اللاعب أنها فرصة فريدة من نوعها لكي تكون لاعباً في صفوف فريق برشلونة, لآنه أفضل فريق في العالم ويضم أيضاً أفضل اللاعبين في صفوفه, كما أشار البرازيلي باولينيو أيضاً إلي أنه قد تحدث مع رئيس ناديه الحالي غوانغجو إيفرغراند ويتمنى أن يتم حل كافة الأمور المتعلقة بالصفقة في الأسبوع الحالي, على أمل أن يتمكن اللاعب البرازيلي من الإنضمام إلي معسكر الفريق الكتالوني الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل سفر الفريق.

وفي حالة نجاح فريق برشلونة في حسم الصفقة سوف تكون هي الصفقة الأولى له فقط في الصيف الحالي, وذلك بعدما فشلت إدارة النادي الكتالوني في التعاقد حتى الآن مع الأهداف التي وضعتها في سوق الإنتقالات مما جعل القلق ينتشر بين أوساط أنصار الفريق الكتالوني وخاصة مع قرب إنطلاقة الموسم الجديد.