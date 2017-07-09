تشيلسي يتعاقد رسمياً مع مدافع ألمانيا الواعد

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أعلن فريق تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده رسمياً مع المدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 34 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لمدة 5 مواسم مع الفريق اللندني.

وقام نادي تشيلسي بتقديم لاعبه الجديد بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام منذ قليل, كما أعلن النادي اللندني أيضاً أن المدافع أنطونيو روديغر سوف يرتدي الرقم 2 مع الفريق في الموسم المقبل, وفي سياق الإعلان الرسمي عن الصفقة أعرب المدافع الألماني أنطونيو روديغر صاحب ال 24 عاماً عن سعادته البالغة بحسم الصفقة وإنضمامه لفريق كبير مثل فريق تشيلسي.

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كما أشار اللاعب أيضاً أنه ليس من السهل أن تُتاح لك الفرصة لكي تكون رفقة فريق كبير مثل البلوز, مُشيراً إلي أنه متحمس للغاية لمقابلة زملائه في الفريق اللندني قبيل إنطلاقة المعسكر الصيفي للفريق من أجل الإستعداد للموسم المقبل, كما عبر أيضاً عن فخره بأن يُصبح لاعباً في صفوف نادي تشيلسي.

وبذلك يكون فريق تشيلسي قد نجح في حسم ثاني صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, بعدما كان قد تعاقد رسمياً مع الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو منذ أيام قليلة في صفقة إنتقال حر, لتعود جماهير النادي إلي التفاؤل من جديد بخصوص الميركاتو الصيفي للفريق بعد الضربة الموجعة التي تلقاها يوم أمس السبت عندما أعلن غريمه فريق مانشستر يونايتد عن تعاقده مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والذي كان البلوز يرغب في ضمه.