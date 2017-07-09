قائد ريال مدريد يؤكد رغبة فريقه في التتويج بالمزيد من الألقاب

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أكد المدافع الإسباني المخضرم وقائد فريق ريال مدريد الإسباني أن فريقه سيدخل الموسم المقبل باحثاً عن التتويج بالمزيد من الألقاب وصناعة تاريخ كبير للنادي الذي يستحق دائماً التواجد في هذه المكانة كأفضل نادي على مستوى العالم.

وجاء ذلك في مقابلة حصرية لصحيفة ماركا الإسبانية مع القائد المخضرم اليوم الأحد, وذلك من أجل الحديث معه حول تحضيرات الفريق الملكي للموسم الجديد وكيفية دخول جميع عناصر الفريق الموسم وكيف ستكون عقليتهم في المباريات وخاصة بعدما فاز الفريق بلقبين على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ولكن القائد سيرخيو راموس أكد في حديثه أن هذه الألقاب لا تجعل فريق ريال مدريد يشبع منها, والدليل على ذلك أن النادي قد فاز منذ نشأته وحتى الآن بالعديد والعديد من الألقاب سواء كانت المحلية أو الأوروبية, حيث وصل عدد ألقابه على مستوى الدوري الإسباني إلي 33 لقباً فيما وصل عدد ألقابه على مستوى دوري أبطال أوروبا إلي 12 لقباً, وهو ما يجعله بكل تأكيد أفضل نادي أوروبي وعالمي على مر العصور.

هذا وسيعود الفريق الملكي من جديد للتدريبات الجماعية في مقر النادي بداية من يوم غداً الأثنين, وذلك تحضيراً للموسم المقبل على أن يُسافر الفريق إلي الولايات المتحدة الأمريكية أولاً لخوض معسكره الصيفي, ومن ثم يستهل إنطلاقة موسمه رسمياً في الثامن من شهر أغسطس المقبل حينما يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة السوبر الأوروبي.