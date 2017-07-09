ملخص مباراة الترجي الرياضي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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حسم فريق الترجي الرياضي التونسي صدارة مجموعته الأفريقية عقب فوزه على حساب ضيفه فريق سانت جورج من إثيوبيا بأربعة أهداف مقابل لا شئ على ملعب رادس, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الترجي الرياضي إستغلال عاملي الأرض والجمهور بحثاً عن تسجيل الأهداف, وذلك بالرغم من أنه ضمن تأهله للدور المقبل من عمر المسابقة إلا أنه أراد أيضاً الإنفراد بصدارة المجموعة وإسعاد جماهيره بإنتصار عريض في ختام دور المجموعات.

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وعند الدقيقة التاسعة والعشرين نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق مبتغاه حينما سجل له القائد خليل شمام أولى الأهداف وسط فرحة عارمة من جماهيره الحاضرة في ملعب رادس, ولم يكتفِ فريق الترجي الرياضي بذلك وإستمر بحثه عن المزيد من الأهداف وعند الدقيقة السادسة والثلاثين تمكن المهاجم بلال الماجري من تسجيل هدف فريقه الثاني حاسماً الأمور بنسبة كبيرة للغاية.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق الترجي الرياضي ضغطه على منافسه من أجل إكمال مهرجان أهدافه, ولكن ومع مرور الدقائق أضاع فريق الترجي العديد من الفرص السهلة لإضافة المزيد من الأهداف, وذلك في مقابل عدم وجود أي ردة فعل من جانب لاعبي فريق سانت جورج وخاصة أنهم فقدوا كامل حظوظهم في التأهل لربع النهائي, وعند الدقيقة الثانية والثمانين أكمل البديل هيثم الجويني أهداف فريقه بإحرازه الهدف الثالث, وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع إختتم علي أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع.

وبذلك حجز فريق الترجي الرياضي مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة عقب إنفراده بصدارة المجموعة, ليكون على موعد مع قمة من العيار الثقيل أمام زعيم أفريقيا فريق الأهلي المصري.