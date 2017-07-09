أرسنال يقترب من التوصل إلي إتفاق مع موناكو من أجل لاعبه الواعد

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي قد إقترب من التوصل إلي إتفاق مع فريق موناكو الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد مع جناحه الفرنسي الواعد توماس ليمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن إدارة نادي أرسنال تُحاول إقناع إدارة نادي موناكو في الوقت الحالي بأن يتم حسم الصفقة مقابل مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني فقط, علماً بأنه ثالث عروض نادي أرسنال في الصيف الحالي من أجل ضم الفرنسي الواعد توماس ليمار وهو ما يؤكد على رغبته الكبيرة في ضم اللاعب إلي صفوف الفريق في الموسم المقبل.

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وكان العرض الأول من نادي أرسنال قد وصلت قيمته إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني ولكن تم رفضه من جانب إدارة نادي موناكو, أما العرض الثاني فقد وصلت قيمته إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني ولكن تم رفضه أيضاً مثل الذي سبقه, علماً بأن المبلغ الذي تطلبه إدارة نادي موناكو مقابل التخلي عن لاعبها الواعد في الصيف الحالي هو 80 مليون جنيه إسترليني.

وهو الأمر الذي يُشكل عائقاً كبيراً أمام نادي أرسنال لحسم الصفقة حتى الآن, ولعل ما ساهم في ذلك بكل تأكيد أن نادي أرسنال قد تعاقد منذ أيام قليلة مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في صفقة بلغت قيمتها إلي مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني, مما جعل إدارة نادي موناكو تطمع هي الآخرى في الحصول على مقابل مادي ضخم.