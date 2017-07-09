ملخص مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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تأهل فريق أهلي طرابلس الليبي إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا, وذلك عقب تعادله خارج أرضه أمام مُضيفه فريق الزمالك المصري الذي تم إقصائه بهدفين مقابل هدفين على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية.

وفي شوط المباراة الأول حاول صاحب الأرض فريق الزمالك إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تسجيل هدف بشكل باكر والذي من شأنه أن يجعل اللقاء أكثر سهولة عليه, وعند الدقيقة الثالثة عشر نجح أبناء القلعة البيضاء في تحقيق مبتغاهم وذلك حينما سجل المهاجم باسم مرسي أولى أهداف فريقه الزمالك مُشعلاً من أجواء الفرحة في مدرجات ملعب برج العرب.

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ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على فريق أهلي طرابلس والذي تمكن من تهديد مرمى فريق الزمالك وحارسه أحمد الشناوي في أكثر من مناسبة, إلا أن الحظ لم يقف بجانبه كلما وصل للمرمى ولكنه عاد وأنصفه قبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء حينما تحصل فريق أهلي طرابلس على ركلة جزاء طرد الحكم على إثرها المدافع محمود حمدي الونش وسجلها اللاعب محمد الغنودي بنجاح مُدركاً للتعادل عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وسط حالة من الصدمة بين جماهير الزمالك.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق الزمالك عن تحقيق الإنتصار بأي وسيلة ممكنة بالرغم من النقص العددي في صفوفه, ولكن كل أحلام فريق الزمالك تبخرت عند الدقيقة التاسعة والستين حينما سجل اللاعب فيفيان مابيدي هدف فريق أهلي طرابلس الثاني من هجمة مرتدة سريعة.

ولكن النيجيري معروف يوسف قرر أن يُنعش آمال فريقه في التأهل من جديد وذلك بإدراكه للتعادل عند الدقيقة الخامسة والسبعين, إلا أن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على تأهل فريق أهلي طرابلس وإقصاء فريق الزمالك مبكراً من دور المجموعات.