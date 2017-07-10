مرتضي منصور: لا نية لفسخ التعاقد مع المدير الفني إيناسيو

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صرح رئيس نادي الزمالك المستشار”مرتضي منصور” أن مجلس إدارة نادي الزمالك لا تنوي فسخ تعاقد النادي مع المدير الفني البرتغالي”أوجستو إيناسيو” بعد أن قام الزمالك توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دوري المجموعات بعد انتهاء مباراة الفريق الأبيض مع أهلي طرابلس الليبي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت علي ملعب الجيش ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وقد صرح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور في تصريحات لقناة”أونسبورت” عن عدم نيته في فسخ تعاقد النادي مع المدير الفني للفريق إيناسيو قائلا هناك شرط جزائي في عقد البرتغالي إيناسيو وهذا الشرط الجزائي مشترك، وأشار إلى أنه سوف يقوم بعمل جلسه مع المدير الفني للفريق خلال الساعات القادمة وسوف يتم توضيح العديد من الأمور الخاصة بالفريق في المرحلة المقبلة وسوف نري إذا كان المدير الفني يريد الاستمرار مع الفريق أم يريد الرحيل وسوف نستمع إلى جميع مبرراته.

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وأضاف المستشار مرتضي منصور أنه قد رفض سابقاً أن يتواجد معه أي اسم كبير من أبناء نادي الزمالك وعلي سبيل المثال محمد صلاح بعد ماسمعه من الهارب باتشيكو، بالإضافة إلى أن باتشيكو قد أبلغ مرتضي منصور أن أحد أسباب رحيل المدرب عن الفريق هو محمد صلاح وأبلغه إذا أردت مساعدة أبرز الأسماء التي توجد الآن وتتردد بشكل كبير هو علاء عبدالغني بسبب أن شخص طيب ومن أبناء النادي ويقدر مصلحة النادي بشكل جيد، واستمر منصور قائلا إذا أراد المدير الفني البرتغالي إيناسيو الاستمرار مع الفريق فيجب أن يتم العمل علي العديد من التغيرات في الجهاز الفني أو اختيار جهاز فني معاون جديد، وأن هذه المرة الأولى بالتاريخ التي يطالبني بها الجميع بالتدخل بعد أن كان الجميع يقوموا بمهاجمته أنا فقط.

اختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته بأنه يتمني أن يتولي تدريب نادي الزمالك أحد أبنائه لكن في النهاية يتم الهجوم عليه من الناحية الأخرى من أبناء النادي أيضا حتى في الإعلام، وقال إذا أراد إيناسيو الرحيل فلن يحصل النادي علي الشرط الجزائي وسوف يتم فسخ التعاقد بالتراضي وبدون أي مشاكل.