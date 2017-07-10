موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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إذاً وبعدما تم حسم جميع البطاقات المؤهلة إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, بدأ الآن التركيز ينصب على ذلك الدور الذي يضم أفضل الأندية الأفريقية وسيشهد مواجهات نارية وذلك في شهر سبتمبر المقبل, أي أن جميع الأندية المتأهلة سوف تحظى بفترة كافية للراحة من أجل الإستعداد الأمثل لهذا الدور الحاسم من عمر البطولة الأفريقية.

ولقد أسفرت المجموعات عن تأهل 8 أندية وهم فريق النجم الساحلي التونسي وفريق الترجي الرياضي التونسي وفريق الأهلي المصري وفريق الوداد البيضاوي المغربي وفريق إتحاد العاصمة الجزائري وفريق أهلي طرابلس الليبي وفريق صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب والمفاجأة فريق فيروفياريو من موزمبيق والذي يصل لأول مرة في تاريخه للدور الثاني من البطولة الأفريقية.

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وسوف تُقام مباريات الدور ربع النهائي في شهر سبتمبر المقبل, حيث تُقام مباريات الذهاب على مدار 3 أيام من الشهر وهي 8 و9 و10, فيما تُقام مباريات الإياب على مدار 3 أيام أيضاً من الشهر ذاته وهي 15 و16 و17, علماً بأن جميع هذه الأيام ستكون الموافقة لأيام الجمعة والسبت والأحد.

وفي أولى مواجهات الدور ربع النهائي يصطدم فريق النجم الساحلي بنظيره فريق أهلي طرابلس في ديربي مغاربي منتظر, فيما وقف الحظ بجانب فريق إتحاد العاصمة والذي سيواجه أضعف فريق في الدور الحالي وهو فريق فيروفياريو, كما سيصطدم فريق الترجي الرياضي بنظيره فريق الأهلي في موقعة منتظرة, أما حامل اللقب فريق صن داونز فيواجه فريق الوداد البيضاوي في لقاء منتظر أيضاً.